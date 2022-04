Waar is de zweefmolen op de Apeldoornse kermis gebleven?

Organisa­tor afgelast Zomerkrie­bels in Apeldoorn onder vuur: ‘Hij mag hier niet mee wegkomen’

Kaartkopers van het afgelaste festival Zomerkriebels in Apeldoorn hebben na negen maanden hun geld nog niet terug. Dat blijkt uit onderzoek van de Stentor. Zij dreigen daarom met stappen tegen de Apeldoornse evenementenorganisator Edu Jourdin. Volgens hem komt het echter goed. „Dit heeft nog even zijn tijd nodig.”

