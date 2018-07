Waar woonde Dries Mertens in Apeldoorn? De Belgische topvoetballer weet het zelf niet meer

video Strijd tegen de droogte: duizenden liters water voor jonge boompjes en planten

20:00 Het water klotst rond het jonge boompje in het Prinsenpark in Apeldoorn. Het is een beste lading vocht die Ap Bleumink zojuist heeft uitgestort op dit exemplaar. Maar niets teveel: het jonge groen moet het er een week op zien uit te houden, want er is nog veel meer beplanting die hulp nodig heeft.