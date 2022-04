Waar zijn de volgepropte vertrekken gebleven? Dit is het resultaat na vier jaar verbouwen van Paleis Het Loo

Verbijste­ring rond brokkelvia­duct over A1: ‘Gemeente Apeldoorn haalt ons aan alle kanten onderuit’

Ze maken zich grote zorgen over hun eigen veiligheid en die van de mensen waar ze voor zorgen, maar de gemeente Apeldoorn vindt hun bezwaren er niet toe doen! Daarover beklagen meerdere partijen zich, in het conflict over sloop van het afbrokkelende viaduct Hoog Burel over de A1. In plaats van samen een oplossing te zoeken, stellen ze, probeert de gemeente hen juridisch buitenspel te zetten.

