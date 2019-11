Waar zijn de wereldfoto's van Will?

Hij maakte foto’s in 88 landen, de 88-jarige Will van Schieveen uit Ugchelen maakte de afgelopen twintig jaar tijdens een wereldreis de wereld aan foto’s. Misschien aardig voor een expositie in CODA, dacht hij en leverde eind september een doos met wereldfoto’s bij het museum in Apeldoorn af.

Hij hoopte natuurlijk op een uitnodiging van CODA, tegelijkertijd hield Will van Schieveen net zoveel rekening met een afwijzing. Maar er gebeurde helemaal niets, het blijft akelig stil. Erger, niemand weet waar de doos met foto’s is gebleven. ,,Als CODA mijn werk niets vindt, begrijp ik dat hoor’’, legt Van Schieveen uit. ,,Dan is het mislukt, even goede vrienden. Maar dat niemand nu weet waar de doos is en ik geen enkele reactie tot nu toe heb ontvangen, dat vind ik wel verdrietig. Ik wil gewoon mijn foto’s terug.’’

Geen reactie

Het lijkt Van Schieveen wel iets, een foto-expositie in museum CODA in de stad waar hij geboren en groot is geworden. De 88-jarige amateur-fotograaf dook in zijn archief en selecteerde 88 foto’s uit 88 landen. Hij leverde de foto’s met begeleidende brief in een doos af bij de museum-receptie. ,,Een reactie bleef uit dus ik heb vervolgens een berichtje gestuurd dat ik de foto’s 17 oktober weer zou komen ophalen. Weer geen reactie en toen ik mij meldde bij de receptie, waren de foto’s niet meer aanwezig’’, vertelt de amateur-fotograaf uit Ugchelen. Op advies van een medewerker trekt hij aan de bel bij de directie van CODA. ,,Ik heb een brief naar mevrouw Reinders gestuurd en haar gevraagd mij te helpen om de foto’s terug te krijgen. Dat is nu twee weken geleden maar ik heb nog steeds niets gehoord of ontvangen.’’

Volledig scherm Will van Schieveen. © Maarten Sprangh

Wereldreis

De foto’s zijn bijzonder voor Van Schieveen. Hij schoot ze tijdens een wereldreis die hij maakte met zijn vorig jaar overleden vrouw Ann. Samen bezochten ze meer dan honderd landen. ,,Ik had een drukkerij in Apeldoorn. Die heb ik verkocht en kon ik met pensioen.’’ Ze besluiten in 2000 een wereldreis te maken. ,,We zijn al die jaren eigenlijk steeds op pad geweest. Naar Duitsland, Zwitserland, Italië, Griekenland, Turkije, Iran, Pakistan, India, Nepal en China. Maar ook zijn we in Laos, Thailand, Maleisië, Australië, Nieuw-Zeeland, Chili en daarna door naar Alaska gereisd. Via IJsland en Noorwegen, Zweden, Finland, Estland reden we terug naar Nederland. Daarna hebben we nog veel gezworven in Afrika en India, Mongolië en Bhutan’’, vertelt Van Schieveen. Lachend voegt hij eraan toe. ,,Je moet toch iets doen als je gepensioneerd bent.’’

Quote Zo moeilijk is het niet hoor, reizen met je eigen auto. Gewoon zorgen voor benzine en gaan’ Will van Schieveen

Verreweg de meeste landen deden ze aan met hun eigen Nederlandse auto, een Toyota Land Cruiser. ,,Die hadden we ingericht aan een camper, voorzien van keramische kookplaat, koelkast en watertank. Er er zat ruimte in voor een goed tweepersoonsbed. Mensen doen daar heel ingewikkeld over, reizen met je eigen auto. Maar zo moeilijk is het niet hoor. Gewoon zorgen voor benzine en gaan’’, weet de ervaren Van Schieveen.

Belangrijk

Hij legde al die reizen vast. Op film en op foto. Sinds het overlijden van zijn vrouw, heeft hij niet meer gereisd. Het is zelfs maar de vraag of hij ooit nog op pad gaat, Van Schieveen heeft epilepsie. ,,Ik wil dolgraag, maar het moet ook kunnen. Daarom zijn die foto’s zo belangrijk voor mij. Ik hoop van harte iets van CODA te horen.’’

Quote Wij doen echt onze uiterste best de foto's terug te vinden’ Woordvoerder CODA