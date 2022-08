Waarom Apeldoorn tegemoetkomt aan de noodkreet van het COA om acuut 150 asielzoekers uit Ter Apel op te vangen

Al dagen slapen er ’s nachts zo’n zevenhonderd asielzoekers buiten op straat bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De situatie is er schrijnend en voor het eerst verleent Artsen zonder Grenzen medische hulp op Nederlands grondgebied.

Om de erbarmelijke situatie in Ter Apel enigszins te verlichten, heeft het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zich deze week gemeld bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Die heeft op haar beurt de gemeente Apeldoorn benaderd met de vraag om acuut 150 asielzoekers uit het aanmeldcentrum in Ter Apel op te vangen. Apeldoorn heeft daar gehoor aan gegeven.

Noodopvang was al beschikbaar

In een statement laat de Veiligheidsregio vrijdagmiddag weten: ‘Apeldoorn heeft twee sporthallen beschikbaar voor de opvang van ontheemde Oekraïners. In deze sporthallen zijn nog niet alle bedden bezet waardoor er tijdelijk ruimte is voor 150 personen. Het gaat om maximaal 4 nachten.’

Volledig scherm Vluchtelingen zitten buiten voor de sporthal in Apeldoorn. © Maarten Sprangh

De vluchtelingen worden ondergebracht in sporthal Mheenpark en sporthal Zuiderpark. De buurt is donderdagavond per brief geïnformeerd over de tijdelijke situatie. Omwonenden hebben er begrip voor dat Apeldoorn de asielzoekers de helpende hand reikt, al zijn er ook kritische geluiden te horen uit de buurt.

Kort verblijf in Apeldoorn

Na uiterlijk vier dagen in Apeldoorn vertrekken de vluchtelingen naar andere opvanglocaties in Nederland, waar zij langer kunnen verblijven. Mogelijk is dat ook in Doetinchem, waar de Veiligheidsregio vanaf zondag 225 extra crisisnoodopvang plekken voor asielzoekers beschikbaar heeft.

‘Voor de crisisnoodopvang in beide sporthallen in Apeldoorn werkt de gemeente nauw samen met de Veiligheidsregio ten aanzien van beveiliging en ondersteuning’, meldt het statement. ‘Een eventueel nieuw of aanvullend verzoek van het COA zal door de Veiligheidsregio per situatie opnieuw worden bekeken.’

Ondanks herhaaldelijke verzoeken van deze krant om een persoonlijke toelichting van burgemeester Ton Heerts (of een loco-burgemeester) te ontvangen, bleek dat vrijdag niet mogelijk.