Waarom bemoeien juist voetbalsupporters zich met de zwartepietdiscussie?

Gestolen dienstwa­pen bij wapenroof Zutphen duikt op in Brabant

15 november Eén van de 23 gestolen dienstwapen uit een grote wapenroof bij het justitiedepot in Zutphen is teruggevonden. Het vuurwapen is opgedoken in Oost-Brabant. Eerder werden al twee geroofde pistolen van het type Walther P99Q NL aangetroffen in de Randstad. De andere 20 buitgemaakte wapens zijn nog altijd spoorloos.