Waarom de politie podcasts, tv-programma's en kalenders maakt over onopgeloste moorden

Apeldoorn­se mountainbi­kes­ter Anne Terpstra tevreden met achtste plek op ‘haat-lief­de’-cir­cuit

29 september Anne Terpstra is de wereldbekercyclusmountainbike in Nové Mesto in Tsjechië begonnen met een achtste plek. Evie Richards uit Engeland ging er vandoor met de winst in de shortrace. Voor Terpstra was het haar beste plek ooit op dit circuit en dit explosieve onderdeel.