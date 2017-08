Waarom herstel je een nazi-bouwwerk?

videoWorstelen met 'schuldig erfgoed'? In Apeldoorn niet. Daar wordt alles op alles gezet om de bunker van Seyss-Inquart te restaureren en voor groepen toegankelijk te maken. Deze nazi was de baas van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. ,,Dit heeft meer invloed dan een verhaal op school."

Een hekwerk, afgewerkt met puntige spijlen. Daarachter een soort kooiconstructie met een deur, deels overwoekerd door planten. Voor jonge avonturiers, de echte durfallen, moet dit de ultieme plek zijn om te ontdekken. Maar het deurtje zit stevig op slot. Ze komen er niet in. Althans, nog niet. Als het aan de Apeldoornse stichting De bunker van Seyss-Inquart ligt, wordt het ondergrondse bouwwerk aan de Loolaan gerestaureerd en voor groepen toegankelijk. Want dit is niet zomaar een bunker. Dit was in de Tweede Wereldoorlog de schuilplaats van de door de Duitsers aangestelde rijkscommissaris Seyss-Inquart.

Volledig scherm De ingang van de bunker van nazi Arthur Seyss-Inquart (inzet) aan de Loolaan in Apeldoorn is moeilijk zichtbaar. © Rob Voss

Jan Heerze is lid van de werkgroep die zich inzet voor de restauratie van deze, ook wel 'schuldig erfgoed' genoemde, bunker. De eerste aanzet is er, nu het Apeldoornse stadsbestuur 40.000 euro betaalt om het ondergrondse bouwwerk, waarin een laag water staat, waterdicht te maken.

De heuvel in de voortuin geeft de contouren van het bunkercomplex weer, compleet met werk- en slaapkamer, douche, toilet en telefooncentrale waarmee de rijkscommissaris rechtstreeks contact onderhield met Adolf Hilter. Daar, onder die heuvel kon de rijkscommissaris met zijn staf schuilen als er een luchtalarm was. Op hetzelfde terrein staat een villa, waar nu een makelaarskantoor huist. Dat was het hoofdkwartier van Seyss-Inquart.

Symbool

Heerze: ,,Ons wordt vaker gevraagd waarom we een fout bouwwerk willen herstellen. Waarom we nazi-erfgoed in stand willen houden. Een bouwwerk dat herinnert aan de vijand. Overigens, sinds 2002 rijksmonument. Maar hier in Apeldoorn worstelt niemand met dit foute erfgoed. Je kan het verhaal van vrede en vrijheid niet vertellen als je de duistere kant verzwijgt. De bunker is erfgoed van de oorlog, symbool van militaire overheersing, het tastbare overblijfsel van Duits gezag. Niet alleen een symbool, maar zeker ook een bruikbaar gebouw, geschikt om de geschiedenis te tonen aan vooral jongeren. Vergelijk het met ander fout erfgoed als Kamp Vught of de villa van Gemmeker in Westerbork. Iedere Nederlandse middelbare scholier moet voor zijn bewustwording een keer in zijn schoolloopbaan een plek bezocht hebben als Westerbork, Kamp Vught of straks de bunker van Seyss-Inquart.''

Quote Je kan het verhaal van vrede en vrijheid niet vertellen als je de duistere kant verzwijgt. Jan Heerze

Volledig scherm De ingang van de bunker van nazi Arthur Seyss-Inquart (inzet) aan de Loolaan in Apeldoorn is moeilijk zichtbaar.

,,We willen de schuilplaats dus vooral geschikt maken voor bezoek van klassen, om zo het verhaal, de geschiedenis, te ervaren. Dat heeft meer impact dan het verhaal vertellen op school. Je komt ook op ethisch terrein. Wat doe je als aannemer als je de opdracht krijgt een bunker te bouwen voor de vijand. Zeg je dan principieel nee, of kies je toch voor de opdracht, het geld, de werkgelegenheid.''

,,Natuurlijk weet ik ook, voor jongeren in de leeftijd van veertien, vijftien jaar, is zo'n vraag lastig te beantwoorden. Want gelukkig zitten ze niet in de situatie zo'n moeilijke afweging te moeten maken. De druk van de vijand, waardoor alles vloeibaar wordt, is er niet. Het is alleen al goed dat ze erbij stilstaan, erover nadenken. Dat mensen destijds in die situatie zaten. En natuurlijk verplaats je de discussie dan ook naar het heden. In de hoop te voorkomen dat jongeren op een gegeven moment een foute afslag nemen, zoals Seyss-Inquart deed. Begrijp me goed hoor, ik heb absoluut niet de illusie dat we hierdoor zomaar een betere wereld krijgen, maar je moet er wel bij stilstaan.''

Publiekstrekker

,,Nee, de bunker zal niet zo'n publiekstrekker worden als destijds na de oorlog, toen de schuilplaats van 1948 tot 1956 was opengesteld voor publiek. De bunker zal straks alleen toegankelijk zijn voor groepen, op aanvraag. Het is ontzettend belangrijk dat nu begonnen kan worden met de restauratie want er staat al een behoorlijke laag water in. Als we niets doen is de schuilplaats over een paar jaar definitief verloren. Met het geld van de gemeente Apeldoorn kunnen we het ondergrondse bouwwerk waterdicht maken en kunnen de spottekeningen op de wanden, na de oorlog gemaakt door tekenleraren Gerard Post Greve en Ben Visser, behouden blijven. Oók belangrijk, want dat toont ons sentiment na de oorlog.''