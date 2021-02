Waarom lachgas ondanks verbod nog altijd vrij spel heeft in Apeldoorn: ‘We moeten nu in actie komen‘

Alsof je thuis een pizza bestelt. Zo makkelijk kom je aan lachgas in Apeldoorn. De dealers leveren het gewoon af aan de deur. Even googelen of een DM via Instagram en voor je het weet heb je een tank van 2 of 4 kilo in je handen. Dealers genoeg. Prijs? Tussen de 50 en 100 euro. Gratis ballonnen erbij en klaar is Kees. Voor jongeren is een biertje alleen allang niet meer genoeg. De drug mag dan verboden zijn, het vervoeren van lachgas is nog wel toegestaan (zie kader onderaan). Het maakt traceren van het gebruik van lachgas zo goed als onmogelijk.