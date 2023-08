Waarom Monique (51) vrijwillig zoekt naar vermisten: ‘Ik merkte het meteen op die parkeerplaats’

Die eerste zoekactie, in 2020 in Griesbeek. Monique weet het nog goed. Inmiddels heeft ze er tientallen gedaan, met wisselende afloop. Afgelopen zondag nog zocht ‘haar’ Veteranen Search Team (VST) met tientallen anderen naar Samed uit Apeldoorn.



Wat is dit voor team? En waarom kies je voor vrijwilligerswerk waarbij het reëel is dat je een lichaam aantreft?



Monique Eemsing meldt zich in 2020 aan, een paar dagen later is ze al bij haar eerste zoektocht. Zo loopt ze die dag in Giesbeek samen met een ervaren vrijwilliger, die haar direct de eerste kneepjes van het ‘vak’ leert, zij aan zij door een donker veld. De adrenaline vol in haar lijf.



,,Al vanaf die eerste inzet ga ik met het idee op pad dat ik een lichaam kan vinden. Daar moet je elke keer klaar voor zijn. Zo niet, dan zou ik niet gaan.” Inmiddels heeft ze dit meerdere keren meegemaakt, maar daarover straks meer.