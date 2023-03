Waarom steeg de WOZ in Apeldoorn harder dan gemiddeld?

met poll Lammetjes­dag krijgt ander karakter: ‘We zijn geen pretpark’

Lammetjesdag krijgt een ander karakter. De tijd van honderden kinderen die tussen de schapen door rennen is voorbij. Herders constateren dat het te belastend is voor de jonge dieren. Bij twee kuddes op de Veluwe is er een streep door lammetjesdag gezet. ,,We zijn geen pretpark.’’