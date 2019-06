Waarom verspreidt een makelaar ‘30 km’-stickers in Apeldoorn? ‘1 plus 1 is 3'

Prettig

Wat heeft een makelaar nou van doen met verkeersgedrag? Wordt de container hier gebruikt als simpele reclamezuil? Zo plat is het volgens makelaar Alexander Dekker niet. De actie is wel degelijk ingegeven door de wil om het in buurten prettig te maken, zegt hij. In Zuidbroek loopt al een tijdje een actie van wijkbewoners (Slow Down Zuidbroek) rond de snelheid. ,,Via collega's die hun kinderen in Zuidbroek op school hebben, kwam die actie onder onze aandacht. De vraag was of wij er iets in konden betekenen. Nou is het ook nog een wijk waar ons kantoor het nodige verkoopt. Daarom was het één plus één is drie’’, vertelt Dekker. ,,Als makelaar doe ik veel op de fiets, en als ik door bijvoorbeeld de Badhuisweg en Soerenseweg rij, zie ik vaak de kliko’s staan met dit soort stickers.’’ Het heeft er toe geleid dat Rodenburg 30.000 exemplaren heeft laten drukken. Die worden in fases de deur uit gedaan. ,,We zijn druk aan het vouwen.’’