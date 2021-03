Waarom vormen de koning en Kroondomein Het Loo een discutabele combinatie?

Video Bijna helft van gemeenten wil langzamer rijden in bebouwde kom, maar is dat de veiligste (en goedkoop­ste) oplossing?

11 maart Op meer wegen binnen de bebouwde kom moet maximaal 30 kilometer per uur worden gereden. Dat vindt bijna de helft van de gemeenten in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Keerzijde is dat wegen voor miljoenen aangepast moeten worden, anders levert de snelheidsverlaging weinig op voor de verkeersveiligheid. Wat is het alternatief?