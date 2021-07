Waarom we dierenmishandeling niet langer pikken: ‘Wie in de fout gaat krijgt de volle laag’

Rechtbank: Voorst heeft fouten gemaakt in kwestie rondom Deventer Buitenso­cië­teit

29 juni Een gevoelige tik voor de gemeente Voorst. De gemeente is deels in het ongelijk gesteld in een rechtszaak over de Deventer Buitensociëteit, een horecagelegenheid met bowlingbanen in Steenenkamer. De kwestie ligt precair omdat de horecazaak eigendom is van Arjen Lagerweij, naast ondernemer ook wethouder in de gemeente Voorst.