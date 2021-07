Waarom Wenum Wiesel de perfecte uitvalsbasis is voor profvoetbalclubs: ‘It feels like home’

,,Everything fine? What about the pitch? Is it okay? You need some coffee?’’ Op een druilerige ochtend vraagt gastvrouw Marianne Alofs nog maar eens of alles naar wens is voor de bezoekende Grieken. Ze knikken instemmend. Er wordt gelachen, maar als Alofs gepasseerd is kijkt men al gauw weer met een serieuze blik naar het veld. Daar moet het gebeuren, want PAOK Saloniki bereidt zich voor op het nieuwe seizoen zoals ze in 2019 ook al te gast waren op sportpark Wiesel. Vandaag spelen ze in Eindhoven tegen PSV.