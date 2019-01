Waarom won Berends het van Roemer als commissaris van de Koning? ‘Ik kijk hier van op’

Berends zou meer ervaring hebben in het lokaal bestuur, is één van de argumenten. Maar niet alleen is Roemer nu burgemeester, hij was in het verleden ook jarenlang wethouder in Boxmeer. ,,Ik kijk er dan ook wat van op”, zegt politicoloog Peter van der Heiden van de Radboud Universiteit. ,,Bovendien is ervaring in het lokaal bestuur nooit een echte aanstellingseis. Doorgaans zijn het Tweede Kamerleden die commissaris worden. Of het is een gezocht argument, of het woog als voordeel bij Berends zo sterk dat ze het omgedraaid hebben.”