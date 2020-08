Waarschuwing van Vitens over minder water uit de kraan blijft zeker nog tot donderdag van kracht

Weer brand in Matenpark: getuigen zien vermoede­lij­ke dader wegfietsen

11:14 Brand in het Matenpark in Apeldoorn. De laatste weken was het rustig, maar afgelopen nacht was het weer ‘raak’. Rond 01.00 uur stond een berm in vlammen. Getuigen zagen een man bij het beginnende vuur. Hij ging er snel vandoor op een fiets, in de richting Adelbrechtgaarde.