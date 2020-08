Wachtenden voor ingang Julianatoren zien wielrenner van fiets gereden worden

Bedrijf nummer drie de dupe van ‘onschuldig feestje’ in Twello: ‘Ik ben niet boos, maar het is verschrik­ke­lijk klote’

17 augustus Drie oproepkrachten van activiteitencentrum Pitch&Putt in Bussloo waren zo'n twee weken geleden op het feestje in Twello dat zorgde voor een reeks coronabesmettingen in de regio. Vorige week besloten de Deventer Buitensociëteit & Bowling en café De Bisschop al vrijwillig hun deuren te sluiten wegens een link met dit feestje. Nu blijken twee van de drie medewerkers van Pitch&Putt positief getest, vertelt eigenaar Bas van Roosmalen. ,,Dit kost ons duizenden euro’s.”