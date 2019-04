Wachtlijsten, minder keuze? Politiek Apeldoorn worstelt nog met dure jeugdhulp

Krijgen kinderen die zorg of andere hulp nodig hebben, te maken met langere wachtlijsten? En hebben ze straks minder keuzevrijheid? De antwoorden daarop laten voorlopig op zich wachten, want de Apeldoornse politiek worstelt nog met de vraag hoe de jeugdhulp financieel onder controle te krijgen.

Over 2018 is hier een kleine 20 miljoen euro meer aan uitgegeven, dan er beschikbaar was. En als de werkwijze niet fundamenteel verandert, dreigen er de komende jaren opnieuw grote tekorten. De politiek staat daarom voor principiële keuzes. Komt er bijvoorbeeld een harde limiet aan het geld dat Apeldoorn per jaar uittrekt - met wachtlijsten tot gevolg?

Onderzoek

Bij een eerste politieke bespreking donderdagavond viel er nog weinig richting te bespeuren. Wat wel duidelijk is: wat burgemeester en wethouders betreft komt er geen diepgravend onderzoek naar het feit dat zorgaanbieders vorig jaar voor ruim 14 miljoen aan onvoorziene, oude rekeningen indienden. Zo’n onderzoek zou arbeidsintenstief zijn en dus veel tijd en geld vergen, stelde wethouder Detlev Cziesso gisteravond. Bovendien is de werkwijze rond die nota’s inmiddels veranderd. Geen van de politieke partijen in de gemeenteraad voelde de drang om daar kanttekeningen bij te plaatsen. De blik moet vooral vooruit.

Duurder paspoort

Maar waar die op gericht moet zijn, daar zijn de meeste partijen nog niet over uit. D66 en 50Plus waren er het duidelijkst over. Wat de ouderenpartij betreft zorgen Apeldoorn, de zorgaanbieders en het Rijk er samen voor dat het gat gewoon gedicht wordt. De gemeente zou dan zelf 8 miljoen euro moeten ophoesten, suggereerde de ouderenpartij. Desnoods door subsidies te verlagen en bijvoorbeeld paspoorten een euro duurder te maken. Daarnaast zou de gemeente de hulp aan gezinnen met problemen wat minder wervend moeten maken. Die hulp moet er wel zijn, en goed ook, maar alleen als iemand die echt nodig heeft.

Wachtlijsten

D66 durfde het via raadslid Maria Camacho ook aan om alvast wat keuzes uit te spreken. Voor die partij zijn budgetplafonds bespreekbaar, met wachtlijsten als vervelend gevolg, maar dan alleen voor lichtere vormen van zorg. Camacho benoemde ook dat de zorg op dit moment voor sommige aanbieders vooral een verdienmodel is.

Overige partijen wijzen vooralsnog met name op sterkere inzet op preventie en vroegtijdige lichte hulp, om te voorkomen dat kinderen naar zwaardere en dus duurdere zorg afglijden. In mei praat de politiek verder over dit thema.

Kwaliteit