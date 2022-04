Wachttijden voor installatie warmtepomp en laadpaal lopen flink op in Gelderland en Flevoland

Omnizorg tijdelijk naar andere plek in Apeldoorn vanwege ingrijpen­de verbouwing

Dak- en thuislozen in Omnizorg krijgen meer privacy. Dat is het doel van een verbouwing van de opvang in Apeldoorn. Het gaat om een grote operatie van 5 tot 6 miljoen euro. Tijdens de uitvoering komt er een tijdelijke opvang elders.

18 april