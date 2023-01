Walter is weer 1,5 kilo kwijt, maar oude patronen liggen op de loer: ‘Ik moet mezelf veranderen’

met videoHet sporten is zwaar, maar het lekker en gezond eten gaat me best goed af. Toch klinkt er steeds dat stemmetje in mijn hoofd. Dat één koekje best kan, of een paar chipjes geen probleem zijn. Het zijn de oude patronen die na ruim drie weken natuurlijk nog lang niet zijn verdwenen.