Walterbosch schenkt fotobehang en whiteboards aan Gelre ziekenhuis in Apeldoorn

Provincie verspilt tienduizen­den euro’s aan stemsys­teem

6:58 Bij de renovatie van het provinciehuis in Arnhem is een stemsysteem voor Statenleden ingebouwd. Nu blijkt dat de kastjes niet naar behoren werken. Resultaten zijn onbetrouwbaar, een oplossing is niet in zicht. Tienduizenden euro’s lijken over de balk te zijn gesmeten.