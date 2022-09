Wandel in Apeldoorn mee met vlaggendragers naar teampresentatie WK volleybal voor vrouwen

Harpiste uit Emmeloord overstelpt met warme reacties na autobrand bij Apeldoorn: ‘Op positieve manier geschrok­ken’

Iets negatiefs als het volledig uitbranden van je auto kan toch een positieve ervaring opleveren. Het overkwam harpiste Beate Loonstra, die na het incident langs de snelweg in bij Apeldoorn ‘werd overstelpt door lieve reacties’. ,,Ik probeer altijd via mijn muziek mensen een warm gevoel te geven, nu was het eens andersom.’’

