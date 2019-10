Wandelaar vindt hennepkwekerij in bos bij Hoenderloo

Geen Costes maar The Sting naar toplocatie in Apeldoorn? Pandeige­naar reageert verbaasd

6:16 Het was breed aangekondigd als de nieuwe publiekstrekker van het voormalige V&D-blok in Apeldoorn. Anderhalve maand voor de opening zijn alle meldingen dat modewinkel Costes daar komt echter van de ruiten verdwenen. In plaats daarvan zou The Sting erheen gaan. Pandeigenaar Elizen Vastgoed reageert verbaasd.