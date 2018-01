Wandelaars en fietsers gaan gewoon het bos in

Veel mensen die zich zaterdag in het bos begeven, bijvoorbeeld in Loenen, blijken zich bewust van het risico. Maar ze schatten het niet zo ernstig in dat ze thuis blijven. Of ze weten in elk geval waar op te letten, geven ze aan. Kijk goed naar boven, zeggen veel wandelaars. Hoewel Anja Rieffe uit Gouda daar anders over denkt. ,,Nee, als je omhoog kijkt kan je over boomwortels vallen.'' Haar oplossing daarom: goed luisteren of er ergens iets onheilspellend kraakt.