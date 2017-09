Wangedrag deelnemers brengt voortbestaan Avondvierdaagse Apeldoorn in gevaar

Verscheurd gezin inspireert Meneer van Zanten

4 september Ze kunnen ook bloedserieus zijn, de rockers van Meneer van Zanten. De Apeldoornse band wil zich in de aanloop naar Serious Request niet onbetuigd laten. Ze gaat binnenkort de studio in om een single op te nemen die volledig is geïnspireerd door het goede doel dat het Rode Kruis dit jaar heeft gekozen.