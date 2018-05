Wantrouwen hinderpaal bij Apeldoornse bijstandsproef

Wantrouwen tegen de instanties. Daar moet de gemeente Apeldoorn mee afrekenen bij een proef met minder regels in de bijstand. Het werven van deelnemers blijkt lastiger te zijn dan de gemeente vooraf had ingeschat.

Dat melden burgemeester en wethouders in een brief aan de Apeldoornse gemeenteraad. De gemeente kondigde juni vorig jaar aan landelijk voorloper te willen zijn met de proef, waaraan ook de gemeenten Epe en Oss deelnemen. Door mensen met een bijstandsuitkering aan minder regels te gaan onderwerpen, zouden ze sneller weer aan het werk komen, is de verwachting. Ook zou het stressniveau bij de deelnemers omlaag gaan, zouden ze gezonder worden en zou het 'algehele welbevinden' toenemen.

Vertrouwen

Het experiment, waarin vertrouwen het uitgangspunt is, begon op 1 oktober. Het heeft echter een half jaar geduurd tot er genoeg (450) deelnemers waren, geeft het gemeentebestuur aan. Pas na persoonlijk contact met de mensen die het project begeleiden blijken veel mensen bereid om deel te nemen. ,,Voor een belangrijk deel had dat te maken met wantrouwen ten aanzien van de gemeente en de gemeentelijke diensten die de bijstand uitvoeren.''

Lui

De proef moet uitwijzen wat beter werkt: mensen in de bijstand positief of negatief benaderen. De Universiteit van Tilburg is nauw bij het experiment betrokken, om dat te kunnen vaststellen. Klassiek uitgangspunt is dat mensen in principe lui zijn en dat daarom veel voorwaarden moeten worden gesteld. Bij een positiever mensbeeld past juist dat belonen beter werkt dan straffen. De universiteit vergelijkt in de proef twee jaar lang hoe extra vrijheid uitpakt voor de deelnemers, ten opzichte van mensen die wel strakke regels moeten blijven naleven met betrekking tot bijvoorbeeld solliciteren.

Gefrustreerd

Uit de vragenlijsten die de deelnemers inmiddels hebben ingevuld blijk dat een deel van de bijstandstrekkers actief werk zoekt, maar dat een andere groep daar amper nog energie in stopt en dat andere groepen ontmoedigd of zelfs gefrustreerd zijn geraakt vanwege het zoeken naar werk. Opvallend veel mensen hebben het financieel moeilijk, kunnen nauwelijks rondkomen en zeggen niet in staat de meest noodzakelijke levensbehoeften te vervullen.