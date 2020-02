Wapeninleveractie na geweldsexplosies in Apeldoorn en Zwolle

Aanleiding om dit in gang te zetten waren vragen van de ChristenUnie-fractie in Apeldoorn, die daarmee reageerde op een serie schiet- en steekincidenten in de stad. Bij vergelijkbare inleveracties in Rotterdam en Zaanstad werden grote aantallen wapens ingeleverd.

Sinds november werd Apeldoorn opgeschrikt door drie schietpartijen en vier steekincidenten. Burgemeester Heerts noemde het ‘zorgwekkend’ en kondigde een overleg aan met collega’s in andere steden waar geweldsexplosies zijn.

In Zwolle vlogen de afgelopen maanden de kogels geregeld in het rond. Op 22 september 2019 werd geschoten in de wijk Stadshagen. Op 26 oktober volgde een schietincident in de Holtenbroek. Vanuit een gestolen Renault Clio werd een bestelbusje beschoten. Bij een volgende beschieting in Holtenbroek, op 27 november, zijn een flat en een bestelbus geraakt. Op 21 december wordt geschoten in de wijk Dieze-Oost. Een kogel doorboort het portier van de auto van een buurtbewoner. Bij een schietpartij op oudejaarsavond liet Henk Wolters het leven.

Zorgwekkend

Inleveracties vorig jaar in Rotterdam en de afgelopen weken in Zaanstad waren volgens de politie een succes. In Rotterdam leverden burgers 262 wapens bij de politie in. Daaronder zestig vuurwapens, maar ook boksbeugels, messen, pepperspray, alarm- en balletjespistolen. Mensen konden hun wapens inleveren zonder te worden gestraft voor verboden wapenbezit.

Handgranaten

In Zaanstad - iets kleiner dan Apeldoorn - werden de afgelopen weken 197 wapens ingeleverd, waaronder 22 vuurwapens (één machinegeweer) en ook handgranaten. In die gemeente moest de politie vorige maand vier keer in actie komen bij steekincidenten waarbij jongeren waren betrokken. De politie zei signalen te hebben opgevangen dat jongeren zichzelf in een soort wedloop aan het bewapenen zijn.