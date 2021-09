Waren de grootouders van Jolande helden of jodenverraders? Zoektocht vol intriges geeft antwoord

Vijftien jaar van haar leven stonden volledig in het teken van het onderzoek naar de gangen van haar grootouders in de Tweede Wereldoorlog. De uitputtende exercitie kostte Jolande van Gorssel bijkans haar huwelijk. Dag en nacht was ze bezig met zoeken naar antwoorden op steeds weer nieuwe vragen. Ze keerde archieven binnenstebuiten en wist van geen ophouden tot ze antwoord had op de vraag: waren mijn grootouders verraders of oorlogshelden?