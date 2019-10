Warenmarkt Anklaar gaat door ondanks verbodsbord van gemeente Apeldoorn

Politie krijgt zeven nieuwe tips over overval op snackbar in Apeldoorn

14:28 De politie heeft zeven nieuwe tips binnengekregen over de overval op snackbar Charly aan het Mercatorplein in Apeldoorn in april dit jaar. Deze tips komen nadat dinsdagavond beelden van de dader werden getoond in het programma Opsporing Verzocht. Of de gouden tip binnen is gekomen, wordt nu onderzocht.