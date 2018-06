Warm: ja, maar de Midzomermarathon in Apeldoorn gaat gewoon door

Water

Een aantal media berichtte vrijdag dat het loopevenement vermoedelijk niet doorgaat. Een verkeerde conclusie, baalt organisator Titus Mulder.

,,We hebben de deelnemers ingelicht hoe ze het best rekening kunnen houden met de temperatuur. Daarnaast hebben we een aantal extra waterposten neergezet en een aantal vrijwilligers fietst over het parcours. Mocht de temperatuur nu alsnog extreem worden, of er vallen mensen flauw - ja, natuurlijk stoppen we dan. Maar we gaan er vanuit dat het gewoon kan. Het scheelt dat het al een tijdje warm is. Mensen wennen er dan aan; dat is anders dan wanneer je er plotseling mee te maken krijgt.''