Warm welkom voor vluchtelingen op Apeldoornse Heuvellaanschool

Zij zijn sinds twee weken allemaal woonachtig in het tijdelijke asielzoekerscentrum aan de Christiaan Geurtsweg. Daar zijn ze naartoe verhuisd vanuit het AZC in Delfzijl, dat gaat sluiten. Tot er meer duidelijkheid is over de vraag of ze al dan niet in Nederland mogen blijven, wonen ze in het voormalige UWV-gebouw aan de rand van het Apeldoornse centrum. Van daaruit gaan ze voorlopig vijf keer per week per bus naar de Heuvellaanschool. Daar zijn twee klassen speciale klassen voor de vluchtelingen.