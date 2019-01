Warme glühwein voor rillende postbode in Apeldoorn

'Rob Metz handelde dubieus'

10:12 Rob Metz, oud-wethouder van de gemeente Apeldoorn, is gisteren in de Utrechtse rechtbank gehoord over een handhavingskwestie tussen de gemeente Soest en zijn voormalige buurman en eigenaar van de woning die hij in 2015 aan de Soester Hoogt huurde. Metz is burgemeester van Soest.