Warme jas of muts over? Kledingbanken zijn er blij mee

Kledingbanken in Apeldoorn zijn dringend op zoek naar winterkleding. Nu de winter is teruggekeerd en de kou lijkt aan te houden is de vraag groot, maar het aanbod niet altijd voldoende.

Sant'Egidio verzorgt in Apeldoorn-Zuid een kledingbank, Mode&Co (De Passerel) doet dat in Zevenhuizen. Beide organisaties verzamelen kleding die Apeldoorners niet meer nodig hebben, om die vervolgens weg te kunnen geven aan mensen met een kleine beurs.

Bij Sant'Egidio is er vrijwel altijd een tekort aan jassen, vertelt Ronald Dashorst. ,,Zeker aan herenjassen is het lastig te komen. Maar dat geldt eigenlijk ook voor kleding voor kinderen, met name de groep rond het eind van de basisschool, begin van de middelbare school.'' Er is veel vraag bij het inlever- en ophaalpunt aan de Oude Beekbergerweg. ,,Ons beeld is dat, ondanks het economisch herstel, de armoede niet is afgenomen. En als we vorig jaar vergelijken met 2016 zijn er beduidend meer kinderen als klant bijgekomen.''

Mutsen

Behalve aan jassen is er ook behoefte aan accessoires zoals mutsen en sjaals. ,,En zeker handschoenen. Want die dragen mensen vaak tot ze 'op' zijn'', weet Dashorst. En dan is er dus niets meer om door te geven voor een plaatsgenoot. Wie goederen over heeft kan die zaterdag-, maandag- en woensdagochtend afgeven aan de Oude Beekbergerweg 157.

Bij Mode&Co (Helmbloem 9) is eveneens 'alle winterkleding van harte welkom'. Afgeven kan op werkdagen aan de deur. Ook Mode&Co krijgt nog altijd nieuwe klanten, vertelt Mira van Alteren. De vraag is groot en de inbreng is juist wat minder. ,,Er is een grote doorstroom van kleding dus het komt zeker goed terecht.''