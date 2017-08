Warmtebeeldcamera gestolen uit brandweerkazerne in Apeldoorn

Postcommandant Olaf Posthuma vermoedt dat de overval vannacht heeft plaatsgevonden. ,,Overdag rijden hier wel veel mensen.” Hij baalt van de inbraak. ,,Het is gewoon hufterig, je moet van spullen van hulpdiensten afblijven.” De warmtebeeldcamera die nu is gestolen was de enige bij de kazerne. ,,Zoiets is voor ons essentieel. We gebruiken het veel vaak, bijvoorbeeld om brandhaarden op te sporen. Nu moet er zo snel mogelijk een vervangende komen.”