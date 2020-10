Warmtenet voor huizen en bedrijven in deel van Apeldoorn stap dichterbij

Het idee is dat woningen, scholen en andere panden straks worden verwarmd met de hitte van rioolwater. Dat water is dankzij onder meer douches en wasmachines nog warm als het binnenkomt bij de waterzuivering in Apeldoorn-Noord. De bedoeling is dat warme water in een speciaal leidingnet te transporteren. In huizen en andere gebouwen krikt een installatie de warmte op, tot 70 graden Celcius. Daarmee wordt het leidingwater vervolgens verhit.