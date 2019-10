Was de ontslagen Leisurelands-baas Erik Droogh een onderschatte visionair of juist een spijkerharde dictator?

Collegepar­tij VVD wil vuurwerk­ver­bod Apeldoorn van tafel: ‘Gevoel dat het er is doorge­drukt’

13:29 De strijd over een vuurwerkverbod in Apeldoorn is nog niet gestreden. Hoewel een meerderheid in de gemeenteraad vastbesloten is om vanaf volgend jaar een algeheel verbod in te voeren, wil de VVD proberen om dat nog af te zwakken. De collegepartij voelt zich gesterkt door publicaties in deze krant.