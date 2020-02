Was het Viagra of drugs? Celstraf dreigt voor Apeldoorner (57) na ‘verdachte’ berichtjes

‘Inleverac­tie voor wapens nodig na geweldsex­plo­sie in Apeldoorn’

8:17 Apeldoorn moet in navolging van gemeenten als Rotterdam en Zaanstad een anonieme inleveractie voor wapens houden. Dat vindt de plaatselijke ChristenUnie fractie. Gemeenteraadslid Jarin van der Zande wil over een week van burgemeester Ton Heerts horen of hij daartoe bereid is.