Was slachterij Ekro slachtoffer terrorisme? BoerBurgerBeweging wil uitleg Grapperhaus na actie in Apeldoorn

Video Reddende engel bevrijdt vriend van Reem (28) uit brandende woning Apeldoorn. Maar wie was het?

9:44 Alsof ze in haar leven nog niet genoeg meegemaakt had, moest de uit Syrië afkomstige Reem (28) vanmorgen ook in het veilige Nederland op de vlucht. Rond 04.30 uur brak er brand uit in haar appartement aan de Apeldoornse Viltmakersdonk. In een poging de meubelen te redden, raakte haar vriend opgesloten. Gelukkig kwam er hulp. Maar wie was deze reddende engel?