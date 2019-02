Wat deed de politie fout bij aanhouding van twee tienermeiden in Apeldoorn?

Droogte, storm of wassend water: dit zijn de dertig genomineer­den voor de Gelders­Nieuws­Fo­to 2018

9:33 Wie maakte de mooiste, beste, meest ontroerende of opmerkelijkste nieuwsfoto in de provincie Gelderland? Dat is de vraag bij de Gelders NieuwsFoto 2018. Dit jaar stuurden 39 fotografen 318 foto's in. Deze foto's verschenen in Gelderse dag- of weekbladen, maar ook in landelijke kranten , tijdschriften en op internet. Een vakjury onder leiding van Wouke van Scherrenburg nomineerde 30 foto's.