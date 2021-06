Wat gaat Apeldoorn merken van het gedonder in de politiek?

Video Door corona gekortwiek­te schermvere­ni­ging Surtout gaat met lichtzwaar­den in de tegenaan­val

14 juni Ze zijn er bijna allemaal, de ruim veertig leden van Surtout, de schermvereniging van Apeldoorn, Doetinchem en Zutphen/Eefde. Voor een training reisden ze af naar het terrein van buitenzwembad het Boschbad in Apeldoorn. Daar waar voorzitter Rob van Viegen hen bedankt voor hun trouw, maar ook benadrukt dat de club snel weer moet groeien om de toekomst veilig te stellen. ,,We zitten in de survivalmodus.”