Wat gaat er op deze iconische plek in Apeldoorn gebeuren?

Viskraam en eigenaar zijn spoorloos, zelfs voor de gemeente Apeldoorn

Even een harinkje halen aan de Arnhemseweg was een begrip in Apeldoorn. Maar nu de viskraam al maanden van z’n plek is, dringt de vraag zich op of die traditie ten einde is. De enige die daar het antwoord op kan geven is echter spoorloos. Zelfs voor de gemeente.