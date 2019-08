Wat is er aan de hand bij het al 4 weken gesloten Sushi Next in Apeldoorn?

‘Wegens bedrijfsomstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.’ Het briefje hangt inmiddels al een maand op de deur van Sushi Next in Apeldoorn. Wat is er aan de hand, vragen klanten zich af? Eigenaar Ryan Helmer geeft weinig sjoege.

Personeelsproblemen zouden de oorzaak zijn, melden sommige bezoekers onder een bericht op de facebookpagina van het restaurant. Op diezelfde pagina staat ook een bericht dat het bedrijf koks zoekt, dus het lijkt best een aannemelijke reden. In een eerste verzoek van de Stentor om uitleg wordt alleen gereageerd met eenzelfde tekst als die op de deur van het restaurant hangt: ‘vanwege bedrijfsomstandigheden’.

Boze recensies

Op de website van Sushi Next is reserveren voor deze week niet mogelijk. Vanaf volgende week kan reserveren wél. Toch levert ook dat geen uitsluitsel op over de vraag of de zaak volgende week weer open gaat. Want dat ging de afgelopen weken ook meerdere keren mis, blijkt uit boze recensies op de facebookpagina: ‘Van tevoren gereserveerd (...). Wij komen aanlopen en vinden een donker pand met een briefje op de deur dat ze gesloten zijn vanwege bedrijfsomstandigheden.’

Ook een andere teleurgestelde klant uit haar ongenoegen: ‘Staan we daar vandaag voor de deur en dan zijn jullie dicht. Drie verdrietige kindjes en geen mail van sorry wegens omstandigheden gesloten. We komen nooit meer terug.’

Reactie Sushi Next

Op de vraag aan de eigenaar van Sushi Next via Facebook - of de zaak volgende week weer open gaat, en wat de reden is van de sluiting - komt uiteindelijk wel een reactie. Maar erg inhoudelijk is het antwoord niet: ,,Wij hebben hier verder geen commentaar op.”

Een buur-ondernemer zegt dat hij Helmer onlangs nog wel heeft gesproken. Tegen hem zou de restauranteigenaar hebben gezegd dat het bedrijf ‘waarschijnlijk’ niet meer opengaat. Op de vraag via Facebook of dit klopt klopt, volgt een ontkennende reactie van Sushi Next: ,,Nee, dit kunnen wij niet bevestigen.” Sushi Next opende in januari voor het eerst de deuren.