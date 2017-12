Wat te doen met het Marktplein in Apeldoorn? Een dertig jaar oude discussie die om de zoveel jaar opleeft, gaat een nieuwe fase in. Dit keer moet het echt ergens toe leiden, wil de gemeente Apeldoorn. De Stentor laat drie mensen aan het woord.

Volledig scherm Jose Bonenberg © Redactie

José Bonenberg, voorzitter van de Apeldoornse markthandel

,,Ja, er moet inderdaad iets gebeuren. In zoverre, dat de bestrating in elk geval aangepakt moet worden. Die is gedateerd en hier en daar kapot.'' Maar wat de marktkooplui betreft gebeurt er verder niet gek veel. ,,We willen een obstakelvrij Marktplein, daar ben ik heel eerlijk in. Kijk, ik snap best dat het een beetje opgeleukt moet worden. Het is nu een vreselijk lelijk plein.'' Wat dat betreft is wat groen langs de randen bespreekbaar, zegt Bonenberg. Maar dan met de nadruk op bespreekbaar. ,,Alles moet in goed overleg gebeuren. Gelukkig ziet de gemeente ons als serieuze partij, dus ik ben er positief over dat we er uit gaan komen. Maar alsjeblieft geen bankjes, boompjes en fonteintjes en zo midden op het plein.''

,,Als er bomen aan de rand komen moet het logistieke deel wel door kunnen gaan. Onze wagens worden steeds groter en die moeten nog een draai kunnen maken. Dat geldt ook voor de vrachtwagens die winkels bevoorraden. Die chauffeurs zijn ook niet blij met een boompje in de bochten.'' Maar de markt is toch gebaat bij een mooi decor? En van zo'n enorm plein valt toch heus iets af te snoepen? Nee, alleen al vanwege de zaterdagmarkt niet, stelt Bonenberg. ,,We hebben die ruimte echt nodig. We willen bredere paden tussen de kramen. Er komen steeds meer scootmobielen en door het ruimer te maken houden we het voor het publiek aantrekkelijk.''

Volledig scherm Hans Ruijssenaars © Redactie

Hans Ruijssenaars, architect van het stadhuis.

,,Als je de Stationsstraat meerekent, heb je nu een oppervlakte van 11.000 vierkante meter. Zet er een rij bomen omheen. En op de kop van het plein - de overgang naar de Stationsstraat - een 'bosje'. Dan nog houd je 4.000 vierkante meter en dus een enorm plein over, maar veel herbergzamer.'' De architect met Amsterdam als uitvalsbasis is als altijd goed op de hoogte van de staat van Apeldoorn. ,,Ik weet dat het verbeteren van de binnenstad gaande is. En ik weet ook dat het Marktplein een gevoelig onderwerp is. Dat was het 30 jaar geleden (toen Ruijssenaars al bepleitte dat het plein intiemer moest, red.) en dat is het nog steeds.''

,,Ik heb weleens een uurtje op een bankje voor Nawijn en Polak zitten kijken hoe dit plein gebruikt wordt. Vooral als diagonale fietsroute, viel me op. En die bedriegertjes (de fontein, red.) is leuk, zeker als er kinderen in spelen. Maar de meeste tijd ligt het plein er verlaten bij en dat is doodzonde. Dus ik ben dolblij dat er nu iets gaat gebeuren.'' Volbouwen hoeft niet, vindt Ruijssenaars. ,,Je moet met die bomen maat geven aan het plein, meer niet. Dan blijft het een plein met potentie - dat is wat je wil. Dat er iets kan gebeuren; vieren of protesteren doe je dáár. En geloof me, vrijwel alle demonstraties passen op 4.000 vierkante meter.''

Volledig scherm Gerard Zwerus © Redactie

Gerard Zwerus, gepensioneerd architect in Apeldoorn.

,,Het punt is dat de afmetingen van het plein niet kloppen met de omringende bebouwing. Die is te klein. Er is weleens gesuggereerd dat je er iets aan kan doen door plantenbakken, een extra fonteintje of een rij bomen neer te zetten. Maar daar ben je er niet mee.'' De oplossing van Zwerus: voeg iets toe wat het plein kleiner maakt, maar waarbij wel de functionaliteit behouden blijft. Een transparante hal. ,,Als je alleen maar naar die schets kijkt denk je misschien: oké - hoezo, waarom? Maar ik heb wel degelijk nagedacht over wat dat bijvoorbeeld voor de markt en de kermis betekent.''

,,Er zijn veel belanghebbenden en je moet het goed uitwerken en toelichten. Maar ik heb de illusie - dat kan heel naïef zijn - dat je met overleg een heel eind kan komen.'' Een markthal zoals in Rotterdam zal het in elk geval niet worden. ,,Dat is heel wat anders; zo grootstedelijk. Hier gaat het er gewoon om de verhoudingen wat beter te maken. Nu is het plein van een dusdanige afmeting dat misschien zelfs het woord plein niet meer van toepassing is. Het is een soort loze ruimte middenin de stad. Ja, met de Giro d'Italia en nu met Serious Request is het handig. Maar hoe vaak is dat aan de orde?''

Nog een idee?

De herinrichting van het Marktplein en omliggende straten moet binnen drie jaar zijn afgerond. Wat betreft wethouder Mark Sandmann denken alle Apeldoorners mee over de toekomst van de 'gezamenlijke huiskamer'. De redactie van de Stentor is ook benieuwd naar wensen en creatieve ideeën. Die zijn welkom via apeldoorn@destentor.nl.