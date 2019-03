Wat zijn dat toch voor zwarte kastjes in Apeldoorn?

Aventus Apeldoorn schrikt van hack leer­ling-volgsys­teem

14:00 Aventus in Apeldoorn is ‘enorm geschrokken’ van de digitale inbraak in het leerling-volgsysteem van de mbo-opleiding. Er zijn vermoedelijk geen gegevens gestolen, maar de daders hebben wel schade aangericht. Twee verdachten, een 21-jarige man uit Lochem en een 20-jarige man uit Markelo, zijn hier dinsdag voor aangehouden.