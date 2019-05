Wat zijn de gevaarlijkste verkeerssituaties in Apeldoorn?

Veel dieren zijn dood, maar komt daarmee de vegetatie terug?

20:06 In april zijn de laatste edelherten afgeschoten, het nieuwe beleid is volop in werking gestreden in de Oostvaardersplassen. Hoe staan de dieren er nu bij? En vooral, hoe is het met de vegetatie? Een middagje rondrijden in de Oostvaardersplassen met Staatsbosbeheer in een select gezelschap.