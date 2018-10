Water in Apeldoorns Kanaal wordt niet als zwemwater beoordeeld

Apeldoorn­se buurt ontfermt zich over 'hun Bob' na verwoesten­de brand

7 oktober De Touwslagershorst in Apeldoorn is in shock na een verwoestende brand in het rijtjeshuis van buurtgenoot Bob Redeker. Zeker nu zijn 36-jarige huisgenoot is opgepakt als verdachte van brandstichting. ,,Dat juist zo'n lieve man dit moet overkomen."