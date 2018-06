Waterleidingbreuk in Apeldoorn-Noord

Leidingbedrijf Vitens is begonnen met het herstel. Vooralsnog is 12 uur gepland als tijdstip waarop het probleem verholpen zou moeten zijn.

De afgelopen jaren zijn herhaaldelijk leidingen kapot gegaan in het noordelijk deel van Apeldoorn.

Vitens biedt via de eigen site de mogelijkheid om per sms op de hoogte te blijven van het herstel.