Waterschap gaat deeltjes uit rioolwater gebruiken als mest voor mais

Stadhuis Apeldoorn tonnen duurder: ‘Wanneer nou eens eerlijke begroting?’

11:36 Opnieuw een overheidsinstantie die alle controle kwijt is over een verbouwing en de kosten de pan uit ziet rijzen? Nee, zegt wethouder Wim Willems, de gemeente Apeldoorn is nog steeds ‘in control’ over de verbouwing van het Stadhuis, ondanks dat die twee tot negen ton duurder uitvalt dan de geplande 27 miljoen euro. Maar in de raad wordt gemord.