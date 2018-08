Waterschap waarschuwt voor vervuild oppervlaktewater

Apeldoorn­se broers volgende maand voor de rechter op verdenking van uitbuiting kok in Deventer

14:22 De twee broers Ihsan Ö. en Erkan Ö. (38 en 42 jaar) uit Apeldoorn die ervan verdacht worden een verstandelijk beperkte man vijf jaar lang als een soort slaaf in hun restaurant Que Pasa in Deventer hebben laten werken als kok, staan in september voor de rechter in Arnhem.